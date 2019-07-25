Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии

КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Епископ Енисейский и Лесосибирский архимандрит Игнатий (Голинченко) опроверг информацию о домашнем насилии в отношении бывшей жены, которую распространяют СМИ.
Ранее журналисты красноярской телекомпании "Новости 7 канал" рассказали, что бывшая жена назначенного в июле епископа обвинила его в избиениях и тирании: утверждается, что все 4 года в браке отец Игнатий унижал, бил женщину и при этом шагал вверх по карьерной лестнице Русской православной церкви.
19 декабря 2018, 19:54В СПЧ планируют создать рабочую группу по проблеме домашнего насилия
"Дорогие братья и сестры! Мой священнический долг и моя совесть обязывают меня дать объяснения тем публикациям в СМИ, которые появились в последнее время с упоминанием моего имени, имени моей бывшей супруги и обстоятельств принятия мною монашеского пострига", - говорится в заявлении епископа, размещенном на сайте красноярской епархии.
По его словам, в годы брака в их семье случилось несчастье: жена была беременна и потеряла ребенка. Потерю женщина пережила тяжело. После этого супруги начали отдаляться, и вскоре жена уехала из Красноярска в Екатеринбург, сообщив, "что имеет намерение обрести личное счастье с другим человеком".
Со слов священнослужителя, он принял решение больше не устраивать личную жизнь, "а полностью без остатка посвятить себя служению Церкви, для чего и обратился к моему духовному наставнику, митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону, хорошо знающему мои личные и семейные обстоятельства, с просьбой принять мои монашеские обеты и совершить постриг". Супруга была согласна с его решением, добавил он.
"Потрясён неправдой, содержащейся в публикациях в СМИ от имени моей супруги. Молюсь о ней и всегда буду молиться. Молюсь и о распространяющих обо мне неправду и прощаю их от всего сердца, как и повелевает Христос", - написал архимандрит Игнатий (Голинченко).
РИА Новости пока не располагает комментариями правоохранительных органов.