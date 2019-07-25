Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии

По его словам, в годы брака в их семье случилось несчастье: жена была беременна и потеряла ребенка. Потерю женщина пережила тяжело. После этого супруги начали отдаляться, и вскоре жена уехала из Красноярска в Екатеринбург, сообщив, "что имеет намерение обрести личное счастье с другим человеком".

Со слов священнослужителя, он принял решение больше не устраивать личную жизнь, "а полностью без остатка посвятить себя служению Церкви, для чего и обратился к моему духовному наставнику, митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону, хорошо знающему мои личные и семейные обстоятельства, с просьбой принять мои монашеские обеты и совершить постриг". Супруга была согласна с его решением, добавил он.