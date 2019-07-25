Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T10:41Z
https://ria.ru/20190725/1556860809.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Епископ Енисейский и Лесосибирский опроверг обвинения в домашнем насилии

Вчера, 10:41
390
КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Епископ Енисейский и Лесосибирский архимандрит Игнатий (Голинченко) опроверг информацию о домашнем насилии в отношении бывшей жены, которую распространяют СМИ.
Ранее журналисты красноярской телекомпании "Новости 7 канал" рассказали, что бывшая жена назначенного в июле епископа обвинила его в избиениях и тирании: утверждается, что все 4 года в браке отец Игнатий унижал, бил женщину и при этом шагал вверх по карьерной лестнице Русской православной церкви.
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
19 декабря 2018, 19:54
В СПЧ планируют создать рабочую группу по проблеме домашнего насилия
"Дорогие братья и сестры! Мой священнический долг и моя совесть обязывают меня дать объяснения тем публикациям в СМИ, которые появились в последнее время с упоминанием моего имени, имени моей бывшей супруги и обстоятельств принятия мною монашеского пострига", - говорится в заявлении епископа, размещенном на сайте красноярской епархии.
По его словам, в годы брака в их семье случилось несчастье: жена была беременна и потеряла ребенка. Потерю женщина пережила тяжело. После этого супруги начали отдаляться, и вскоре жена уехала из Красноярска в Екатеринбург, сообщив, "что имеет намерение обрести личное счастье с другим человеком".
Со слов священнослужителя, он принял решение больше не устраивать личную жизнь, "а полностью без остатка посвятить себя служению Церкви, для чего и обратился к моему духовному наставнику, митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону, хорошо знающему мои личные и семейные обстоятельства, с просьбой принять мои монашеские обеты и совершить постриг". Супруга была согласна с его решением, добавил он.
"Потрясён неправдой, содержащейся в публикациях в СМИ от имени моей супруги. Молюсь о ней и всегда буду молиться. Молюсь и о распространяющих обо мне неправду и прощаю их от всего сердца, как и повелевает Христос", - написал архимандрит Игнатий (Голинченко).
РИА Новости пока не располагает комментариями правоохранительных органов.
310007
Обсудить 6
Религия и мировоззрениеКрасноярскОбщество
Рекомендуем
Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
РИА
Новости
Церковь Рождества Христова в деревне Большая Шалга Каргопольского района Архангельской области
Реставрировать или забить: что ждет заброшенные храмы
Сотрудник полиции Турции в Анкаре
Белорусский дипломат, раненный в Анкаре, спасал детей, рассказала очевидец
Протоиерей Дмитрий Смирнов
В Москве экстренно госпитализировали протоиерея Димитрия Смирнова
Лента
новостей
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Вид с набережной на корабли в акватории Вонсана
КНДР привезла на задержанное российское судно воду
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
Выборы в парламент Испании
Соцпартия Испании и Podemos обвинили друг друга в срыве переговоров
В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации
Китай впервые вывел на орбиту два спутника при помощи коммерческой ракеты
Спасатели на месте крушения вертолета у Robinson R66 у побережья Тосканы, Италия
Итальянская газета назвала имя погибшей при крушении вертолета россиянки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния