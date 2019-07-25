Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать

КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.

По предварительной версии, в июле прошлого года супруги поссорились, и в результате мужчина на почве ревности убил свою жену и закопал тело на дачном участке в Емельяновском районе. Почти год женщина числилась без вести пропавшей. В июле 2019 года материалы по факту безвестного исчезновения поступили к следователям, и при проверке одной из версий исчезновения женщины, во время осмотра дачи и участка, где со слов мужчины жила его мать, было обнаружено закопанное тело.

"Под тяжестью предъявленных улик мужчина, который до этого момента утверждал, что не владеет информацией о местонахождении супруги, признался в совершенном преступлении и рассказал о том, что около двух месяцев при неустановленных на данный момент обстоятельствах погибла его 83-летняя мать, тело которой он также расчленил и хранил в морозильной камере по месту своего жительства", - сообщает СУСК.