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РИА Новости

Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать

Вчера, 10:30
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КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.
По предварительной версии, в июле прошлого года супруги поссорились, и в результате мужчина на почве ревности убил свою жену и закопал тело на дачном участке в Емельяновском районе. Почти год женщина числилась без вести пропавшей. В июле 2019 года материалы по факту безвестного исчезновения поступили к следователям, и при проверке одной из версий исчезновения женщины, во время осмотра дачи и участка, где со слов мужчины жила его мать, было обнаружено закопанное тело.
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"Под тяжестью предъявленных улик мужчина, который до этого момента утверждал, что не владеет информацией о местонахождении супруги, признался в совершенном преступлении и рассказал о том, что около двух месяцев при неустановленных на данный момент обстоятельствах погибла его 83-летняя мать, тело которой он также расчленил и хранил в морозильной камере по месту своего жительства", - сообщает СУСК.
В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
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