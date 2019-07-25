Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция и ФСБ разоблачили крупную группу мошенников, которые зарабатывали до 30 миллионов рублей в месяц на обмане людей с поставками стройматериалов, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сначала, по версии следствия, мошенники от имени различных фирм размещали в интернете объявления о продаже строительных материалов по низким ценам.

"Они предлагали гражданам и юридическим лицам товары при условии стопроцентной предоплаты, но поставляли лишь часть их, обещая позднее довезти остальное. После подписания накладных фигуранты переставали отвечать на звонки заказчиков", - рассказала Волк.

Группа работала в нескольких субъектах России, входящих в состав Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов.

"По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности мог достигать порядка 25-30 миллионов рублей в месяц. В настоящее время установлены восемь потерпевших", - отметила представитель МВД РФ.