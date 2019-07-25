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РИА Новости

Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов

Вчера, 10:12
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция и ФСБ разоблачили крупную группу мошенников, которые зарабатывали до 30 миллионов рублей в месяц на обмане людей с поставками стройматериалов, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Сначала, по версии следствия, мошенники от имени различных фирм размещали в интернете объявления о продаже строительных материалов по низким ценам.
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"Они предлагали гражданам и юридическим лицам товары при условии стопроцентной предоплаты, но поставляли лишь часть их, обещая позднее довезти остальное. После подписания накладных фигуранты переставали отвечать на звонки заказчиков", - рассказала Волк.
Группа работала в нескольких субъектах России, входящих в состав Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов.
"По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности мог достигать порядка 25-30 миллионов рублей в месяц. В настоящее время установлены восемь потерпевших", - отметила представитель МВД РФ.
Задержаны пять фигурантов, расследование продолжается.
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МВД РоссииРоссияПроисшествия
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