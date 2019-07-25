Южная Корея представила России документы по полету военного самолета

ТОКИО, 25 июл - РИА Новости. Южная Корея представила России документы, которые, как полагают в Сеуле, свидетельствуют о нарушении южнокорейского воздушного пространства российским военным самолетом А-50 в районе острова Токто в Японском море, сообщает агентство Южная Корея представила России документы, которые, как полагают в Сеуле, свидетельствуют о нарушении южнокорейского воздушного пространства российским военным самолетом А-50 в районе острова Токто в Японском море, сообщает агентство Рёнхап

По его данным, материалы были переданы в ходе встречи в Сеуле старшего помощника военного атташе РФ, полковника Николая Марченко с представителем министерства обороны Южной Кореи Ли Вон Иком. Переданные России материалы включали в себя данные радаров.

Агентство Рёнхап передало также слова Марченко после встречи о том, что материалы будут направлены в Россию.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил ранее, что 23 июля российский самолет А-50 якобы дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима). В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".