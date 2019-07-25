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РИА Новости

Южная Корея представила России документы по полету военного самолета

Вчера, 10:11
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© Фото : Минобороны РФ / Вадим СавицкийЛетающий радар А-50
Летающий радар А-50
© Фото : Минобороны РФ / Вадим Савицкий
Летающий радар А-50. Архивное фото
ТОКИО, 25 июл - РИА Новости. Южная Корея представила России документы, которые, как полагают в Сеуле, свидетельствуют о нарушении южнокорейского воздушного пространства российским военным самолетом А-50 в районе острова Токто в Японском море, сообщает агентство Рёнхап.
По его данным, материалы были переданы в ходе встречи в Сеуле старшего помощника военного атташе РФ, полковника Николая Марченко с представителем министерства обороны Южной Кореи Ли Вон Иком. Переданные России материалы включали в себя данные радаров.
Снимок российского бомбардировщика Ту-95, опубликованный Министерством обороны Японии. 23 июля 2019
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Россия и Южная Корея начали переговоры по инциденту над Японским морем
Агентство Рёнхап передало также слова Марченко после встречи о том, что материалы будут направлены в Россию.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил ранее, что 23 июля российский самолет А-50 якобы дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима). В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – четыре минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50
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Сеул намерен провести переговоры с Москвой по авиаинциденту, сообщили СМИ
Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".
Позже МО РФ сообщило, что российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время патрулирования авиационная группа России и Китая 11 раз сопровождалась истребителями иностранных государств, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Минобороны РФ назвало действия южнокорейских летчиков по отношению к воздушному патрулю РФ и Китая "воздушным хулиганством". В МО РФ добавили, что военному атташе Южной Кореи вручена нота из-за действий южнокорейских самолетов.
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Южная КореяРоссияВ мире
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