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РИА Новости

Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов

Вчера, 10:01
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПагода Семи Дней на центральной площади города Элисты
Пагода Семи Дней на центральной площади города Элисты
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Пагода Семи Дней на центральной площади города Элисты. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять из шести кандидатов, баллотировавшихся на пост главы Калмыкии, подали документы для регистрации, сообщил РИА Новости представитель избиркома республики.
"Прием документов завершен. Их подали пять из шести кандидатов", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что не подал документы только Эрдни Бодгаев, выдвинутый ранее региональным отделением партии "Защитники Отечества".
Чемоданы с бюллетенями на избирательном участке
Вчера, 09:49
На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
Свое намерение участвовать в выборах подтвердили Петр Вышкварок (был выдвинут ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Батыр Мучаев ("Патриоты России"), Бату Хасиков (действующий врио главы республики, "Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"). Никто из кандидатов пока не зарегистрирован, крайний срок принятия решения избиркомом о регистрации или отказе в ней - 2 августа.
Выборы главы Калмыкии пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Президент РФ Владимир Путин 20 марта принял отставку руководившего республикой с 2010 года Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, многократного чемпиона мира по кикбоксингу.
Единый день голосования в России
24 июля, 11:58
Более 6,5 тысяч кандидатов выдвинулись на выборах глав регионов
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КалмыкияРоссияПолитика
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