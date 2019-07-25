Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять из шести кандидатов, баллотировавшихся на пост главы Калмыкии, подали документы для регистрации, сообщил РИА Новости представитель избиркома республики.

"Прием документов завершен. Их подали пять из шести кандидатов", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что не подал документы только Эрдни Бодгаев, выдвинутый ранее региональным отделением партии "Защитники Отечества".

Свое намерение участвовать в выборах подтвердили Петр Вышкварок (был выдвинут ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Батыр Мучаев ("Патриоты России"), Бату Хасиков (действующий врио главы республики, "Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"). Никто из кандидатов пока не зарегистрирован, крайний срок принятия решения избиркомом о регистрации или отказе в ней - 2 августа.