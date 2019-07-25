"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Роснефть" просит снижения налогов для своего Приобского месторождения в ежегодном объеме 46 миллиардов рублей в течение десяти лет в целях компенсации потерь компании из-за участия РФ в соглашении ОПЕК+, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным источников издания, аргумент о сделке ОПЕК+ используется в письме первого вице-президента "Роснефти" Павла Федорова к замглавы Минфина Илье Трунину, отправленном в середине июня. "Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК+ еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин", - пишет газета. "По оценке топ-менеджера, из-за ограничений "Роснефть" с начала 2017 года добыла на 22 миллиона тонн меньше, чем планировала, и снижение объемов не было компенсировано увеличением цены на нефть из-за опережающего роста сланцевой добычи в США", - добавляет издание.

По данным газеты, Федоров предложил Минфину подписать инвестсоглашение по Приобскому месторождению и применить вычет для него уже с января 2019 года, то есть задним числом. Соглашение сходно с уже действующим соглашением для Самотлорского месторождения, по которому "Роснефть" получила налоговый вычет из НДПИ в 35 миллиардов рублей в год на десять лет, заявил источник газеты. Согласно протоколу совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 27 мая, законопроект о льготах для Приобского должен быть принят к 1 октября, напоминает издание. В компании отказались от комментариев.

В июне глава "Роснефти" Игорь Сечин подтверждал, что компания обсуждает с правительством компенсации из-за сделки ОПЕК+. Минфин уже официально выступал против льгот, ожидая выпадения доходов в 460 миллиардов рублей, отмечает издание. "Роснефть", по данным газеты, в свою очередь оценивает дополнительные налоговые поступления более чем в 570 миллиардов рублей. "В Минфине отмечали, что по уже имеющимся льготам по НДПИ на Приобском "Роснефть" за 2017-2018 годы получила более 41 миллиарда рублей", - пишет газета.

По словам одного из источников издания, Минфин предлагал дать "Роснефти" инвестиционный налоговый кредит, который предполагает отсрочку уплаты до 50% налога на прибыль и региональных налогов. Однако в министерстве изданию опровергли существование такого предложения.