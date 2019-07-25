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РИА Новости

"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+

Вчера, 09:59
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенды компаний "Роснефть" и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Стенды компаний Роснефть и Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенды компаний "Роснефть" и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме 2019. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Роснефть" просит снижения налогов для своего Приобского месторождения в ежегодном объеме 46 миллиардов рублей в течение десяти лет в целях компенсации потерь компании из-за участия РФ в соглашении ОПЕК+, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным источников издания, аргумент о сделке ОПЕК+ используется в письме первого вице-президента "Роснефти" Павла Федорова к замглавы Минфина Илье Трунину, отправленном в середине июня. "Федоров утверждает, что компенсацию прямых потерь компании из-за сделки ОПЕК+ еще в декабре 2018 года поддержал Владимир Путин", - пишет газета. "По оценке топ-менеджера, из-за ограничений "Роснефть" с начала 2017 года добыла на 22 миллиона тонн меньше, чем планировала, и снижение объемов не было компенсировано увеличением цены на нефть из-за опережающего роста сланцевой добычи в США", - добавляет издание.
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По данным газеты, Федоров предложил Минфину подписать инвестсоглашение по Приобскому месторождению и применить вычет для него уже с января 2019 года, то есть задним числом. Соглашение сходно с уже действующим соглашением для Самотлорского месторождения, по которому "Роснефть" получила налоговый вычет из НДПИ в 35 миллиардов рублей в год на десять лет, заявил источник газеты. Согласно протоколу совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева 27 мая, законопроект о льготах для Приобского должен быть принят к 1 октября, напоминает издание. В компании отказались от комментариев.
В июне глава "Роснефти" Игорь Сечин подтверждал, что компания обсуждает с правительством компенсации из-за сделки ОПЕК+. Минфин уже официально выступал против льгот, ожидая выпадения доходов в 460 миллиардов рублей, отмечает издание. "Роснефть", по данным газеты, в свою очередь оценивает дополнительные налоговые поступления более чем в 570 миллиардов рублей. "В Минфине отмечали, что по уже имеющимся льготам по НДПИ на Приобском "Роснефть" за 2017-2018 годы получила более 41 миллиарда рублей", - пишет газета.
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По словам одного из источников издания, Минфин предлагал дать "Роснефти" инвестиционный налоговый кредит, который предполагает отсрочку уплаты до 50% налога на прибыль и региональных налогов. Однако в министерстве изданию опровергли существование такого предложения.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Участники ОПЕК+ 2 июля пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев - до апреля 2020 года.
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РоснефтьОПЕКРоссияЭкономика
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