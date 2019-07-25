Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В среду в ДНР сообщили о девяти нарушениях перемирия за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.