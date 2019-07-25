В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно 61-летней жительнице Курганской области, которая, воспитывая 9 приемных детей, плохо их кормила, заставляла выполнять тяжелую работу, а также привязывала за ноги цепью к кровати и била поленом, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным следствия, пенсионерка - приемный родитель 9 несовершеннолетних детей, с марта 2017 года по февраль 2018 года ненадлежащим образом исполняла обязанности опекуна по воспитанию детей. Так, ею нарушался режим дня детей, они не получали полноценное питание и одежду, кроме того, женщина заставляла их выполнять физически тяжелую работу.

Также она систематически избивала двоих детей ремнем, поленом и другими предметами, уточняет прокуратура. Кроме того, обвиняемая неоднократно запирала детей в дровянике во дворе дома, привязывала за ноги цепью к кровати.

В суде было установлено, что ее действия были сопряжены с жестоким обращением в отношении шести несовершеннолетних, которых она избивала.

"Щучанский районный суд вынес обвинительный приговор бывшей приемной матери... Суд признал ее виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу, уточняется в сообщении.