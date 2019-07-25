В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Отечественная система обработки багажа, на которую переходят российские аэропорты, была впервые внедрена в международном аэропорту Симферополя, сообщил гендиректор авиаузла Евгений Плаксин.

"Новый терминал аэропорта Симферополь стал площадкой по внедрению передовых отечественных разработок и апробации технологий, направленных на импортозамещение. Одна из таких успешных разработок – система обработки багажа, которая по своим параметрам не только не уступает аналогичным импортным образцам, но и по некоторым критериям их опережает. Приятно, что аэропорт Симферополь способствует развитию отечественного производства, и кооперация с ведущими отечественными компаниями будет продолжена", - сказал журналистам Плаксин.

В свою очередь, в пресс-службе аэропорта подчеркнули, что первая отечественная система обработки багажа, запущенная весной прошлого года, доказала эффективность и начала устанавливаться в других аэровокзалах России.

"Единственный российский производитель таких систем уже смонтировал комплексы обработки багажа или их элементы в аэропортах Анапы, Надыма и Минеральных Вод. Планируется, что отечественная система в ближайшее время появится в аэропортах Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и ряде других городов", - отметили в пресс-службе.