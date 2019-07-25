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РИА Новости

В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа

Вчера, 09:26
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник багажной службы
Сотрудник багажной службы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник багажной службы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Отечественная система обработки багажа, на которую переходят российские аэропорты, была впервые внедрена в международном аэропорту Симферополя, сообщил гендиректор авиаузла Евгений Плаксин.
"Новый терминал аэропорта Симферополь стал площадкой по внедрению передовых отечественных разработок и апробации технологий, направленных на импортозамещение. Одна из таких успешных разработок – система обработки багажа, которая по своим параметрам не только не уступает аналогичным импортным образцам, но и по некоторым критериям их опережает. Приятно, что аэропорт Симферополь способствует развитию отечественного производства, и кооперация с ведущими отечественными компаниями будет продолжена", - сказал журналистам Плаксин.
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В свою очередь, в пресс-службе аэропорта подчеркнули, что первая отечественная система обработки багажа, запущенная весной прошлого года, доказала эффективность и начала устанавливаться в других аэровокзалах России.
"Единственный российский производитель таких систем уже смонтировал комплексы обработки багажа или их элементы в аэропортах Анапы, Надыма и Минеральных Вод. Планируется, что отечественная система в ближайшее время появится в аэропортах Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и ряде других городов", - отметили в пресс-службе.
Установленный в аэропорту Симферополя комплекс обработки багажа, по информации пресс-службы, стал первым в отечественной истории, полностью спроектированным и произведенным на территории России. Он изготовлен на заводе в Московской области, комплектующие поставлялись с предприятий Волгограда, Набережных Челнов и других городов.
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