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РИА Новости

В Якутии выявили нарушения пожарной безопасности в десяти детских лагерях

Вчера, 07:46
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ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости. Проверки соблюдения пожарной безопасности в детских лагерях отдыха Якутии выявили нарушения в 10 объектах Верхневилюйского и Томпонского районов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
В ночь на вторник пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края унес жизни четверых детей. В среду в Хабаровском крае объявили трехдневный траур.
Как отметили в Главном управлении МЧС России по Якутии, в настоящее время на территории республики взяты на учёт 661 объект летнего отдыха детей.
"С начала 2019 года на данных объектах органами государственного пожарного надзора проведено 325 проверок, в ходе которых выявлено 302 нарушения требований пожарной безопасности, из которых устранено 236. На текущий период на 10 объектах летнего отдыха детей в Верхневилюйском и Томпонском районе имеются нарушения требований пожарной безопасности", - рассказали в пресс-службе.
Среди основных нарушений - неисправность систем противопожарной защиты объектов, неудовлетворительное состояние путей эвакуации и другое.
По результатам проверок к административной ответственности в Якутии привлечены 72 должностных лица. Два материала направлено в суд за невыполнение в срок предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности.
"На особом контроле находится 18 объектов летнего отдыха детей, которые расположены в непосредственной близости к лесным массивам, в 12 районах республики и городе Якутске… Для обеспечения безопасности детских оздоровительных учреждений спланирована группировка сил и средств дежурных караулов федеральной противопожарной службы и пожарной охраны Якутии, в составе 1 582 человека и 89 единиц техники", - отметили в МЧС.
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