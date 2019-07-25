В Якутии выявили нарушения пожарной безопасности в десяти детских лагерях

ЯКУТСК, 25 июл – РИА Новости. Проверки соблюдения пожарной безопасности в детских лагерях отдыха Якутии выявили нарушения в 10 объектах Верхневилюйского и Томпонского районов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

В ночь на вторник пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края унес жизни четверых детей. В среду в Хабаровском крае объявили трехдневный траур.

Как отметили в Главном управлении МЧС России по Якутии, в настоящее время на территории республики взяты на учёт 661 объект летнего отдыха детей.

"С начала 2019 года на данных объектах органами государственного пожарного надзора проведено 325 проверок, в ходе которых выявлено 302 нарушения требований пожарной безопасности, из которых устранено 236. На текущий период на 10 объектах летнего отдыха детей в Верхневилюйском и Томпонском районе имеются нарушения требований пожарной безопасности", - рассказали в пресс-службе.

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Среди основных нарушений - неисправность систем противопожарной защиты объектов, неудовлетворительное состояние путей эвакуации и другое.

По результатам проверок к административной ответственности в Якутии привлечены 72 должностных лица. Два материала направлено в суд за невыполнение в срок предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности.