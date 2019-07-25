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РИА Новости

В "Холдоми" заявили, что решают вопрос о помощи пострадавшим при пожаре

Вчера, 06:07
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Администрация детского лагеря "Холдоми" в Хабаровском крае, из-за пожара в котором погибли четыре ребенка, заявила, что решает вопрос о помощи пострадавшим.
"Что касается помощи пострадавшим, помощи родителям. Мы решаем вопрос о компенсациях и стараемся как можно быстрее перейти к действиям. В самое ближайшее время мы свяжемся с семьями лично", - говорится в сообщении на сайте туркомплекса.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
24 июля, 10:30
В Сети призвали дать звание Героя мальчику, спасавшему детей в лагере
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. В среду в Хабаровском крае объявили трехдневный траур.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
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