В "Холдоми" заявили, что решают вопрос о помощи пострадавшим при пожаре

"Что касается помощи пострадавшим, помощи родителям. Мы решаем вопрос о компенсациях и стараемся как можно быстрее перейти к действиям. В самое ближайшее время мы свяжемся с семьями лично", - говорится в сообщении на сайте туркомплекса.

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. В среду в Хабаровском крае объявили трехдневный траур.