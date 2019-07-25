Южнокорейские военные связали ракетные пуски с учениями в КНДР

ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Военные Южной Кореи склоняются к мнению, что пуски баллистических ракет малой дальности, которые осуществила Северная Корея в четверг, связаны с проводимыми там сейчас учениями.
"Мы считаем, что Ким Чен Ын недавно был в этом районе. Сейчас в Северной Корее проходят летние военные учения. Мы внимательно следим за ситуацией", - приводит слова представителя Объединенного комитета начальников штабов агентство Ренхап.
Как сообщил ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, в 5:34 (23:34 мск) и 5:57 (23:57 мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Японские военные считают, что это были баллистические ракеты. Южнокорейские также склоняются к этому, но считают, что необходим более серьезный анализ.
Ракеты пролетели на расстояние 430 километров и упали в Японском море. Они не достигли исключительной экономической зоны Японии и не повлекли материального ущерба. Максимальная высота ракет составила 50 километров. Ракеты были выпущены из мобильной транспортно-пусковой установки. Военные склоняются к тому, что это тот же тип ракет, который КНДР испытывала в мае этого года.
В мае этого года КНДР заявила об испытании нового вида тактического управляемого оружия и провела испытания систем залпового огня. Затем она провела два пуска ракет малой дальности.
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио SputnikБез пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.