В двух районах Хабаровского края ввели режим ЧС

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Дождевой паводок подтопил 12 жилых домов и придомовые территории в поселках двух районов Хабаровского края, в них введен режим ЧС, сообщает региональный главк МЧС в четверг.

Отмечается, что из-за сильных дождей повысились уровни воды в реках Уда и Бурея на территории двух Тугуро-Чумиканского и Верхнебуреинского районов.

"Органами местного самоуправления организован мониторинг паводковой обстановки. В связи со складывающейся паводковой обстановкой введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов",- говорится в сообщении.

Отмечается, что на 7.00 (00.00 мск) четверга в Тугуро-Чумиканском районе в поселке Алгазея, где проживают 24 человека, подтоплен один жилой дом и четыре придомовых территории. В превентивных целях из него отселено 15 человек, в том числе четверо детей. В поселке Неран подтоплено 11 жилых домов, а также участок внутрипоселковой дороги. Из поселка перевезены 11 детей. Всех вывезенных жителей разместили в поселке Чумикан.

Также сообщается, что в Верхнебуреинском районе в дачном поселке Ургал-1 подтоплены три придомовые территории. Из зоны паводка отселён один человек. В поселке Усть-Ургал на утро подтоплений не отмечалось, но заблаговременно из него отселено 16 человек, в том числе девять детей. Все они находятся в пункте временного размещения на базе школы поселка Новый Ургал. В поселках работают спасатели.