В "Россетях" оценили потенциал цифровизации электросетевого комплекса

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Цифровизация электросетевого комплекса позволит сократить время ликвидации аварий в РФ в среднем с 5,5 часа до одного часа, а также предупреждать нарушения в системе и отключение потребителей, рассказал РИА Новости глава "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

В декабре совет директоров "Россетей" утвердил концепцию "Цифровая трансформация-2030". В ее рамках предприятия холдинга проводят цифровизацию электросетевого хозяйства. В рамках первого этапа энергетики вводят в регионах присутствия единые центры управления сетями.

"Опыт цифровизации в том же Калининграде показывает, что время ликвидации технологических нарушений снизилось с 5,5 часа до 1 часа, а время локализации – с 1-1,5 часа до одной минуты. Это только потому, что автоматизированным участком управляет единая система оперативно-технологического управления", - говорит Маковский.

Любое нарушение, которое происходит в сети, автоматически "считывается" и передается в центр. Разъединители и выключатели изолируют поврежденный участок и переводят энергоснабжение потребителей по резервным линиям. Это все происходит без участия человека. Раньше по звонку потребителя энергетики выезжали на место, искали повреждение и в ручном режиме "запитывали" потребителей. По словам Маковского, на это уходило в лучшем случае 2 часа, а с учетом ликвидации повреждения - 5 часов.