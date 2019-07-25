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РИА Новости

Хуситы заявили об обстреле авиабазы в Саудовской Аравии

Вчера, 02:56
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© AP Photo / Hani MohammedХуситы в столице Йемена. Архивное фото
Хуситы в столице Йемена. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовскую военную авиабазу имени короля Халеда вблизи границы с Йеменом, сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
Представитель хуситов заявил, что удары беспилотников были, в частности, нацелены на ангары с военными самолетами и склады хранения боеприпасов. По его словам, цели "были поражены с высокой точностью".
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщение хуситов.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Управление Генеральной администрации президента Йемена после бомбардировки
24 июля 2018, 09:58Сказано в эфире - Радио Sputnik
Йемен превратился в "арабское Сомали"Глава Верховного политического совета хуситов попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве.
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Саудовская АравияЙеменВ мире
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