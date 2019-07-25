Хуситы заявили об обстреле авиабазы в Саудовской Аравии

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовскую военную авиабазу имени короля Халеда вблизи границы с Йеменом, сообщил подконтрольный им телеканал " Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовскую военную авиабазу имени короля Халеда вблизи границы с Йеменом, сообщил подконтрольный им телеканал " Аль-Масира " со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.

Представитель хуситов заявил, что удары беспилотников были, в частности, нацелены на ангары с военными самолетами и склады хранения боеприпасов. По его словам, цели "были поражены с высокой точностью".

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщение хуситов.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.