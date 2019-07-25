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РИА Новости

Японские СМИ узнали подробности ракетных пусков в Северной Корее

Вчера, 02:42
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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Северная Корея провела пуски ракет малой дальности, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источник в правительственных кругах.
По данным агентства, специалисты подтвердили, что "снаряды", выпущенные со стороны Северной Кореи утром в четверг, были баллистическими ракетами малой дальности.
"Они не достигли исключительной экономической зоны Японии, угрозы безопасности нашей страны нет", - приводит агентство слова источника.
Как сообщил ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, в 5:34 четверга (23:34 среды по мск) и 5:57 (23:57 мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска, предположительно, "снарядов". Они пролетели 430 километров и упали в Японском море.
В мае этого года КНДР провела несколько пусков баллистических ракет малой дальности.
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16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио Sputnik
Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
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