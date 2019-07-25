Минюст США отказался преследовать генпрокурора и министра торговли

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Минюст США отказался преследовать генпрокурора Уильяма Барра и министра торговли Уилбура Росса по запросу конгресса, говорится в письме, которое направил первый замглавы минюста Джеффри Розен руководству палаты представителей.
Ранее конгресс обвинил Барра (который по должности возглавляет минюст) и Росса в преступном неуважении к конгрессу за отказ явиться для дачи показаний. В теории это грозило им уголовным преследованием.
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В соответствии с давней позицией и общей практикой министерство юстиции решило, что ответы генпрокурора и министра торговли на повестки, выпущенные надзорным комитетом (конгресса), не являются преступлением. Таким образом, министерство не будет передавать порицание конгресса большому жюри и не будет предпринимать никаких других шагов для уголовного преследования генпрокурора и министра", - говорится в письме.