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РИА Новости
Культура

Вин Дизель сообщил, что сценарий четвертого "Риддика" закончен

Вчера, 06:11
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© AP Photo / Invision/ Rich FuryАктер Вин Дизель
Актер Вин Дизель
© AP Photo / Invision/ Rich Fury
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Вин Дизель рассказал в своем Инстаграме, что получил готовый сценарий фильма "Риддик 4: Фурия", сообщает Digital Spy.
Сценарий написал автор всех фильмов о Риддике, Дэвид Туи. Вин Дизель, игравший главного героя во всех частях, показал подписчикам первую страницу с эпиграфом: "Каждый хочет быть чудовищем до тех пор, пока не приходится делать то, что делают чудовища".
Пока никакие детали о продолжении не разглашаются, но ранее Вин Дизель упоминал, что в нем будет рассказываться о том, "с чего началась история Риддика".
"Черная дыра" - первый фильм в серии об опасном преступнике – вышел на экраны 19 лет назад.
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