Вин Дизель сообщил, что сценарий четвертого "Риддика" закончен

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Вин Дизель рассказал в своем Инстаграме, что получил готовый сценарий фильма "Риддик 4: Фурия", . Вин Дизель рассказал в своем Инстаграме, что получил готовый сценарий фильма "Риддик 4: Фурия", сообщает Digital Spy.

Сценарий написал автор всех фильмов о Риддике, Дэвид Туи. Вин Дизель, игравший главного героя во всех частях, показал подписчикам первую страницу с эпиграфом: "Каждый хочет быть чудовищем до тех пор, пока не приходится делать то, что делают чудовища".

Пока никакие детали о продолжении не разглашаются, но ранее Вин Дизель упоминал, что в нем будет рассказываться о том, "с чего началась история Риддика".