Молодая, амбициозная, скандальная. Что известно о спутнице Бориса Джонсона

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Софья Мельничук. О 31-летней подруге Бориса Джонсона, Кэрри Саймондс, активно заговорили, как только он стал кандидатом в премьер-министры. Разница в возрасте — 24 года. Некоторые особенно консервативные тори уже выражали недовольство тем, что Джонсон живет с девушкой "во грехе". Однако неофициальная первая леди Соединенного Королевства совсем не проста.

Первая леди "во грехе"

По слухам, как только Борис Джонсон завершит бракоразводный процесс с предыдущей женой, Кэрри Саймондс появится на Даунинг-стрит, 10, вполне официально. Сейчас она не вправе стоять рядом с ним, когда он будет принимать полномочия, не сможет поехать к королеве Елизавете и участвовать в других мероприятиях на правах первой леди. В момент подведения итогов голосования во вторник ее не было, и, говорят, в правительственную резиденцию она заходила через подъезд для сотрудников.

По некоторым данным, ее прадедом был премьер-министр Герберт Асквит. Сама Саймондс — внебрачная дочь основателя газеты The Independent Мэттью Саймондса и его сотрудницы Джозефин Макафи.

Образование она получила не простое. Училась в Godolphin and Latymer School в Западном Лондоне за 20 тысяч фунтов в год. Среди выпускников этой школы — известная певица Софи Эллис-Бекстор и голливудская звезда Кейт Бекинсейл.

В 2007 году Кэрри дала анонимные показания против насильника. Рассказала, что села в такси, выпила предложенный водителем напиток и отключилась. Что происходило после, не помнит. За нападение на 12 женщин преступника приговорили к десяти годам лишения свободы. В 2018-м она, будучи уже публичной персоной, призналась, что была одной из жертв, и вела кампанию против освобождения насильника. Его оставили за решеткой.

Студенческие годы провела в Уорикском университете, изучая историю искусств и театр. Хотела начать актерскую карьеру и даже дошла до финального кастинга на роль в фильме “Искупление” с Кирой Найтли. Но потом решила связать себя с политикой и устроилась в пресс-офис Консервативной партии. С помощницы в предвыборных кампаниях дослужилась до руководителя пресс-службы Консервативной партии.

Эту должность с зарплатой около 80 тысяч фунтов в год яркая блондинка занимала чуть больше года. Недавно ее уволили за превышение должностных полномочий: обвинили в том, что она тратит слишком много партийных денег и часто пользуется служебным такси в нерабочее время. Однако, по словам источников, была и другая причина отставки — тесная связь с одним из кандидатов в премьеры.

Тайная жизнь с Борисом

Роман с Джонсоном, несмотря на довольно долгое знакомство — Саймондс участвовала в его кампании по переизбранию на пост мэра Лондона, начался на ее тридцатилетии. Помимо сверстников, приглашены были и некоторые однопартийцы, в том числе известный любитель кутежа Джонсон.

Отношения с женатым министром (25 лет брака с Мариной Уилер, четверо детей) Кэрри тщательно скрывала: красила волосы в другой цвет, избегала журналистов, меняла номера телефонов, перестала пользоваться соцсетями и часто переезжала. Это сработало: об их романе узнали уже после того, как Джонсон и Уилер подали на развод.

Реакция была разной. Одни клеймили Саймондс и обвиняли в разрушении семьи, другие утверждали, что муж и жена и так были на грани развода, а Марина Уилер устала от постоянных любовных похождений супруга.

© AFP 2019 / Odd Andersen Мэр Лондона Борис Джонсон с женой Мариной Уилер на церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне. 27 июля 2012 года © AFP 2019 / Odd Andersen Мэр Лондона Борис Джонсон с женой Мариной Уилер на церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне. 27 июля 2012 года

Дочь Джонсона, почти ровесница его любовницы, восприняла будущую "мачеху" в штыки. Кроме того, в один из скандалов парочки даже пришлось вмешаться полиции. В конце июня, в разгар предвыборной гонки, соседи девушки ночью услышали в ее квартире шум. "Не трогай меня, выметайся из моего дома", — кричала женщина, а мужской голос отвечал ей в той же манере. Прибывшие сотрудники Скотленд-ярда, однако, ничего не предприняли: поговорили с жильцами и уехали.

И все же наблюдатели отмечают, что Джонсону новые отношения пошли на пользу. Всклокоченные волосы, лишний вес и алковечеринки перестали быть его постоянными спутниками, а сам он демонстрирует большее "политическое самообладание" по сравнению с тем, что видел мир в прежние годы.

Амбиции и железная хватка

Официально Джонсон и Саймондс еще не супруги, но СМИ уже вовсю называют ее первой леди Великобритании и сравнивают с предыдущими женами премьеров. И сравнение не в пользу последних.

Как отметили знакомые из круга Джонсона, обманываться по поводу Саймондс не стоит. Она, вероятно, окажется самой "политичной" первой леди в истории Даунинг-стрит. У нее будут свой офис и даже личный "глава штаба".

Саманта Кэмерон, супруга Джеймса Кэмерона, и Норма Мэйджор, супруга Джона Мэйджора, были известны лишь тем, что они — жены своих мужей. Иногда устраивали благотворительные вечера в правительственной резиденции и держались подальше от политики. Мисс Саймондс, скорее всего, воспользуется новым статусом для продвижения собственных проектов и идей. Среди горячих тем — проблема женского обрезания и загрязнения океанов.

© REUTERS / Hannah McKay Девушка Бориса Джонсона Кэрри Саймонс на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019 © REUTERS / Hannah McKay Девушка Бориса Джонсона Кэрри Саймонс на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019

А пресса тем временем обсуждает скверный характер девушки. По одной из версий, с должности пресс-секретаря ее уволили за дурное поведение. Бывшие коллеги указывают на буйный темперамент Саймондс. “Если вы с ней дружите — все окей, но если вы ей не нравитесь, вам несдобровать”, — говорят анонимные информаторы британских таблоидов. Ее бывший молодой человек жаловался журналистам на трудную совместную жизнь. По его словам, ему приходилось непросто.

В то же время наблюдатели отмечают, что Саймондс сложно назвать просто хорошенькой девушкой, добившейся всего благодаря влиятельному взрослому мужчине. Еще до отношений с Джонсоном она зарекомендовала себя ответственным сотрудником и заслужила уважение и дружбу министра юстиции Майкла Гоува, мэра Лондона Садика Хана, генерального казначея Мэтта Хэнкока и других.