Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов

Город Гагра — одно из самых теплых и сухих мест Черноморского побережья, поскольку именно здесь Большой Кавказский хребет подходит к морю наиболее близко.

А еще там часто снимались фильмы: например, "Веселые ребята", "Зимний вечер в Гаграх", "В городе Сочи темные ночи".

В некоторых картинах этот курорт лишь упоминался, но фразы стали крылатыми. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию": "Галочка? Ты сейчас умрешь! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры".