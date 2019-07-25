Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов

Абхазия делится на семь крупных районов: Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткварчельский и Гальский. С Россией граничит Гагрский район, а с Грузией — Гальский.
Абхазия делится на семь крупных районов: Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткварчельский и Гальский. С Россией граничит Гагрский район, а с Грузией — Гальский.
Сухум — столица республики. Колоннада на набережной, построенная в 1948 году, считается визитной карточкой города.
Сухум — столица республики. Колоннада на набережной, построенная в 1948 году, считается визитной карточкой города.
Пляжи Пицунды — песчано-галечные. На побережье много отелей и пансионатов. В советское время в Пицунде был неофициальный нудистский пляж.
Пляжи Пицунды — песчано-галечные. На побережье много отелей и пансионатов. В советское время в Пицунде был неофициальный нудистский пляж.
"Ныряльщики" на набережной Пицунды — один из символов курорта. Трехметровая скульптура состоит из нескольких арок, на которых закреплены фигуры прыгающих в воду людей и морских животных.
"Ныряльщики" на набережной Пицунды — один из символов курорта. Трехметровая скульптура состоит из нескольких арок, на которых закреплены фигуры прыгающих в воду людей и морских животных.
Горное озеро Рица — крупнейшее в Абхазии. Это одна из главных туристических достопримечательностей республики.
Высота — 950 метров над уровнем моря.
Цвет воды меняется в разное время года. Весной и летом — зелено-желтый, осенью и зимой — сине-голубой. Дело в разной степени прозрачности воды впадающих рек и развитии микроскопических водорослей в Рице.
Горное озеро Рица — крупнейшее в Абхазии. Это одна из главных туристических достопримечательностей республики.
Высота — 950 метров над уровнем моря.
Цвет воды меняется в разное время года. Весной и летом — зелено-желтый, осенью и зимой — сине-голубой. Дело в разной степени прозрачности воды впадающих рек и развитии микроскопических водорослей в Рице.
Рицинский реликтовый национальный парк находится на южном склоне Главного Кавказского хребта. Здесь есть Голубое озеро, Малая Рица, несколько ледниковых озер и Гегский водопад.
Рицинский реликтовый национальный парк находится на южном склоне Главного Кавказского хребта. Здесь есть Голубое озеро, Малая Рица, несколько ледниковых озер и Гегский водопад.
Город Гагра — одно из самых теплых и сухих мест Черноморского побережья, поскольку именно здесь Большой Кавказский хребет подходит к морю наиболее близко.
А еще там часто снимались фильмы: например, "Веселые ребята", "Зимний вечер в Гаграх", "В городе Сочи темные ночи".
В некоторых картинах этот курорт лишь упоминался, но фразы стали крылатыми. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию": "Галочка? Ты сейчас умрешь! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры".
Город Гагра — одно из самых теплых и сухих мест Черноморского побережья, поскольку именно здесь Большой Кавказский хребет подходит к морю наиболее близко.
А еще там часто снимались фильмы: например, "Веселые ребята", "Зимний вечер в Гаграх", "В городе Сочи темные ночи".
В некоторых картинах этот курорт лишь упоминался, но фразы стали крылатыми. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию": "Галочка? Ты сейчас умрешь! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры".
По реке Псоу проходит госграница между Россией и Абхазией. В честь реки названо белое полусладкое вино, которое производилось из винограда сорта "Цоликаури", выращиваемого в Абхазии.
По реке Псоу проходит госграница между Россией и Абхазией. В честь реки названо белое полусладкое вино, которое производилось из винограда сорта "Цоликаури", выращиваемого в Абхазии.
В селе Лыхны ежегодно, в октябре, на поляне Лыхнашта ( Лыхненская поляна) отмечается праздник урожая.
А с 1962 года в Абхазии выпускают вино "Лыхны" из местного винограда "Изабелла".
В селе Лыхны ежегодно, в октябре, на поляне Лыхнашта ( Лыхненская поляна) отмечается праздник урожая.
А с 1962 года в Абхазии выпускают вино "Лыхны" из местного винограда "Изабелла".
В советское время Абхазия была рекордсменом по числу долгожителей на душу населения. К примеру, в 1956 году в республике было 270 человек старше ста лет, причем возраст 11 превышал 120 лет.
В советское время Абхазия была рекордсменом по числу долгожителей на душу населения. К примеру, в 1956 году в республике было 270 человек старше ста лет, причем возраст 11 превышал 120 лет.