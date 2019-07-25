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РИА Новости
Туризм

Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов

Вчера, 08:00
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Есть древняя легенда: когда Бог делил землю между народами, абхазец опоздал, поскольку принимал дома гостей. Все земли уже были розданы, но Бог решил поощрить его за гостеприимство и отдал землю, которую планировал оставить для себя, — Абхазию. Туристы приезжают туда, чтобы купаться в чистом море, любоваться живописной природой, пить местное вино и дышать горным воздухом. Несомненные достоинства курорта — невысокие цены и безвизовый режим: не понадобится даже загранпаспорт.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

Абхазия делится на семь крупных районов: Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткварчельский и Гальский. С Россией граничит Гагрский район, а с Грузией — Гальский.

Сухуми
1 из 10

Абхазия делится на семь крупных районов: Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткварчельский и Гальский. С Россией граничит Гагрский район, а с Грузией — Гальский.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

Сухум — столица республики. Колоннада на набережной, построенная в 1948 году, считается визитной карточкой города.

Города мира. Сухум
2 из 10

Сухум — столица республики. Колоннада на набережной, построенная в 1948 году, считается визитной карточкой города.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанк

Пляжи Пицунды — песчано-галечные. На побережье много отелей и пансионатов. В советское время в Пицунде был неофициальный нудистский пляж.

Флаг Абхазии в Пицунде
3 из 10

Пляжи Пицунды — песчано-галечные. На побережье много отелей и пансионатов. В советское время в Пицунде был неофициальный нудистский пляж.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанк

"Ныряльщики" на набережной Пицунды — один из символов курорта. Трехметровая скульптура состоит из нескольких арок, на которых закреплены фигуры прыгающих в воду людей и морских животных.

Скульптура Ныряльщики в Пицунде
4 из 10

"Ныряльщики" на набережной Пицунды — один из символов курорта. Трехметровая скульптура состоит из нескольких арок, на которых закреплены фигуры прыгающих в воду людей и морских животных.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Горное озеро Рица — крупнейшее в Абхазии. Это одна из главных туристических достопримечательностей республики.

Высота — 950 метров над уровнем моря.

Цвет воды меняется в разное время года. Весной и летом — зелено-желтый, осенью и зимой — сине-голубой. Дело в разной степени прозрачности воды впадающих рек и развитии микроскопических водорослей в Рице.

Рица - горное озеро на Западном Кавказе, в Абхазии.
5 из 10

Горное озеро Рица — крупнейшее в Абхазии. Это одна из главных туристических достопримечательностей республики.

Высота — 950 метров над уровнем моря.

Цвет воды меняется в разное время года. Весной и летом — зелено-желтый, осенью и зимой — сине-голубой. Дело в разной степени прозрачности воды впадающих рек и развитии микроскопических водорослей в Рице.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Илона Хварцкия, STF / Перейти в фотобанк

Рицинский реликтовый национальный парк находится на южном склоне Главного Кавказского хребта. Здесь есть Голубое озеро, Малая Рица, несколько ледниковых озер и Гегский водопад.

Рицинский заповедник в Абхазии. Река Бзыбь. Архивное фото
6 из 10

Рицинский реликтовый национальный парк находится на южном склоне Главного Кавказского хребта. Здесь есть Голубое озеро, Малая Рица, несколько ледниковых озер и Гегский водопад.

© РИА Новости / Илона Хварцкия, STF
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© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанк

Город Гагра — одно из самых теплых и сухих мест Черноморского побережья, поскольку именно здесь Большой Кавказский хребет подходит к морю наиболее близко.

А еще там часто снимались фильмы: например, "Веселые ребята", "Зимний вечер в Гаграх", "В городе Сочи темные ночи".

В некоторых картинах этот курорт лишь упоминался, но фразы стали крылатыми. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию": "Галочка? Ты сейчас умрешь! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры".

Вид на побережье в Гаграх
7 из 10

Город Гагра — одно из самых теплых и сухих мест Черноморского побережья, поскольку именно здесь Большой Кавказский хребет подходит к морю наиболее близко.

А еще там часто снимались фильмы: например, "Веселые ребята", "Зимний вечер в Гаграх", "В городе Сочи темные ночи".

В некоторых картинах этот курорт лишь упоминался, но фразы стали крылатыми. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию": "Галочка? Ты сейчас умрешь! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры".

© РИА Новости / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
© Фото : Юрий Морозов

По реке Псоу проходит госграница между Россией и Абхазией. В честь реки названо белое полусладкое вино, которое производилось из винограда сорта "Цоликаури", выращиваемого в Абхазии.

Граница между Россией и Абхазией на реке Псоу
8 из 10

По реке Псоу проходит госграница между Россией и Абхазией. В честь реки названо белое полусладкое вино, которое производилось из винограда сорта "Цоликаури", выращиваемого в Абхазии.

© Фото : Юрий Морозов
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В селе Лыхны ежегодно, в октябре, на поляне Лыхнашта ( Лыхненская поляна) отмечается праздник урожая.

А с 1962 года в Абхазии выпускают вино "Лыхны" из местного винограда "Изабелла".

Праздник урожая Лыхнашта в Абхазии
9 из 10

В селе Лыхны ежегодно, в октябре, на поляне Лыхнашта ( Лыхненская поляна) отмечается праздник урожая.

А с 1962 года в Абхазии выпускают вино "Лыхны" из местного винограда "Изабелла".

© Sputnik
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк

В советское время Абхазия была рекордсменом по числу долгожителей на душу населения. К примеру, в 1956 году в республике было 270 человек старше ста лет, причем возраст 11 превышал 120 лет.

Города мира. Сухум
10 из 10

В советское время Абхазия была рекордсменом по числу долгожителей на душу населения. К примеру, в 1956 году в республике было 270 человек старше ста лет, причем возраст 11 превышал 120 лет.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАбхазия
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