В Германии зафиксировали новый температурный рекорд

Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в Унлингене, Германия. Архивное фото

Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в Унлингене, Германия

© AP Photo / DPA / Thomas Warnack Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в Унлингене, Германия

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Метеорологическая служба Германии сообщила о новом температурном рекорде: столбик термометра поднялся до 40,5 градусов по Цельсию на западе страны.

"С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)!" - говорится в сообщении в Twitter национальной метеорологической службы Германии.

При этом метеорологическая служба отмечает, что завтра в областях будет еще жарче.

"Возможно, этот рекорд простоит лишь один день", - отмечают метеорологи.