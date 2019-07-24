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РИА Новости

В Германии зафиксировали новый температурный рекорд

Вчера, 23:55
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© AP Photo / DPA / Thomas WarnackДевушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в Унлингене, Германия
Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в Унлингене, Германия
© AP Photo / DPA / Thomas Warnack
Девушки отдыхают в бассейне, оборудованном в пикапе, в Унлингене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Метеорологическая служба Германии сообщила о новом температурном рекорде: столбик термометра поднялся до 40,5 градусов по Цельсию на западе страны.
"С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)!" - говорится в сообщении в Twitter национальной метеорологической службы Германии.
При этом метеорологическая служба отмечает, что завтра в областях будет еще жарче.
"Возможно, этот рекорд простоит лишь один день", - отмечают метеорологи.
Во вторник Всемирная метеорологическая организация сообщила, что рекордная жара с температурой до 40 градусов Цельсия ожидается на этой неделе в ряде европейских государств, в том числе в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и Швейцарии.
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