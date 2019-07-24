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РИА Новости

В МИД Турции рассказали о состоянии раненого белорусского дипломата

Вчера, 23:46
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АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Состояние раненного в Анкаре советника посольства Белоруссии Александра Поганшева удовлетворительное, в четверг его могут перевести из реанимации в общее отделение, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.
"Этим вечером некий отставник, выстрелив 5-6 раз в советника посольства Белоруссии, затем покончил с собой. Дипломат сразу же был отправлен в больницу, и операция прошла в высшей степени успешно. Сейчас он реанимации, но состояние его удовлетворительное. Конечно, при любой операции возможны риски, но, по данным, полученным нами от врачей, завтра он может быть переведен в обычную палату. Надеемся, он выздоровеет", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре после посещении больницы, где находится раненый.
"Расследование продолжается, и по предварительным данным, это преступление было совершено в результате ссоры. Никакого политического мотива не просматривается. Наш МВД впоследствии даст свои комментарии. Главное сейчас, чтобы состояние дипломата было хорошим", - добавил турецкий министр.
По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган следит за развитием событий.
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Вчера, 23:14
Губернатор Анкары прокомментировал нападение на белорусского дипломата
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Губернатор Анкары прокомментировал нападение на белорусского дипломата
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