В МИД Турции рассказали о состоянии раненого белорусского дипломата

АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Состояние раненного в Анкаре советника посольства Белоруссии Александра Поганшева удовлетворительное, в четверг его могут перевести из реанимации в общее отделение, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.

"Этим вечером некий отставник, выстрелив 5-6 раз в советника посольства Белоруссии, затем покончил с собой. Дипломат сразу же был отправлен в больницу, и операция прошла в высшей степени успешно. Сейчас он реанимации, но состояние его удовлетворительное. Конечно, при любой операции возможны риски, но, по данным, полученным нами от врачей, завтра он может быть переведен в обычную палату. Надеемся, он выздоровеет", - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре после посещении больницы, где находится раненый.

"Расследование продолжается, и по предварительным данным, это преступление было совершено в результате ссоры. Никакого политического мотива не просматривается. Наш МВД впоследствии даст свои комментарии. Главное сейчас, чтобы состояние дипломата было хорошим", - добавил турецкий министр.