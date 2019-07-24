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РИА Новости

Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России

Вчера, 23:45
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.
Согласно постановлению, соглашения о субсидировании будут подписаны как минимум с двумя авиакомпаниями, летающими транзитом из России в Грузию через Армению. Соответствующие соглашения должна будет оформить государственная компания "Объединение аэропортов Грузии".
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Документы будут оформляться по каждому направлению не более чем на год, а претендующая на субсидии авиакомпания должна будет совершать минимум по два транзитных рейса в неделю в каждый грузинский аэропорт.
Правительство Грузии решило, что выплата на каждого привезенного транзитом в Грузию из России пассажира составит не более 90 евро без НДС. Общая же сумма соглашения с каждой авиакомпанией не должна превышать 600 тысяч евро без НДС.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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