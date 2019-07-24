Грузия намерена субсидировать транзитные авиарейсы из России

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Власти Грузии готовы выделить около 1,2 миллиона евро без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван, передает Sputnik Грузия со ссылкой на постановление грузинского правительства.

Согласно постановлению, соглашения о субсидировании будут подписаны как минимум с двумя авиакомпаниями, летающими транзитом из России в Грузию через Армению. Соответствующие соглашения должна будет оформить государственная компания "Объединение аэропортов Грузии".

Документы будут оформляться по каждому направлению не более чем на год, а претендующая на субсидии авиакомпания должна будет совершать минимум по два транзитных рейса в неделю в каждый грузинский аэропорт.

Правительство Грузии решило, что выплата на каждого привезенного транзитом в Грузию из России пассажира составит не более 90 евро без НДС. Общая же сумма соглашения с каждой авиакомпанией не должна превышать 600 тысяч евро без НДС.