Голодающего Шестуна не стали класть в гражданскую больницу

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Арестованного бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который ранее объявил голодовку, после консилиума врачей решено не класть в больницу Москвы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-бюро ФСИН.

Ранее в ведомстве рассказали, что из-за ухудшения состояния Шестуна, вызванного полным отказом от еды и воды, в СИЗО пригласили для проведения консультации гражданских врачей. После предварительного обследования было принято решение о срочной госпитализации. До этого в эфире радиостанции "Говорит Москва" замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Шестун госпитализирован в психиатрическую больницу №1 имени Алексеева.

"По результатам консилиума врачей данного лечебного учреждения рекомендовано продолжить наблюдение пациента в стационарных условиях ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России", - говорится в сообщении.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.