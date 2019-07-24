Трамп заявил, что показания Мюллера пошли на пользу республиканцам

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что показания бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера пошли на пользу республиканцам.

"У нас сегодня был очень хороший день, у Республиканской партии", - сказал Трамп журналистам.

"То, что пытался защищать Роберт Мюллер, защитить было невозможно. Невозможно защитить эту смехотворную фальшивку, охоту на ведьм", - добавил он.

По его словам, сегодняшний день "многое доказал всем".

Трампа спросили, как он относится к словам Мюллера, что доклад спецпрокурора не оправдывает президента. "А у него и не было права оправдывать", - сказал Трамп, который раньше называл доклад "полным оправданием".

Один из репортеров попросил Трампа прокомментировать слова Мюллера, что президенту США в теории могут быть предъявлены обвинения после ухода с должности. В ответ Трамп назвал репортера "фейковыми новостями" и "одним из худших" среди журналистов.

Мюллер на протяжении всего дня давал показания в палате представителей конгресса.

Мюллер повторил выводы расследования — он не нашел достаточно свидетельств в пользу того, чтобы обосновать "сговор" между Трампом и Россией. Мюллер также не вынес решения, обвинять ли Трампа в воспрепятствовании правосудию. Бывший спецпрокурор настаивал, что его выводы не означают, что Трамп был оправдан.

Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования, и не пришел к однозначному выводу.