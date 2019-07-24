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РИА Новости

Трамп заявил, что показания Мюллера пошли на пользу республиканцам

Вчера, 23:41
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что показания бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера пошли на пользу республиканцам.
"У нас сегодня был очень хороший день, у Республиканской партии", - сказал Трамп журналистам.
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"То, что пытался защищать Роберт Мюллер, защитить было невозможно. Невозможно защитить эту смехотворную фальшивку, охоту на ведьм", - добавил он.
По его словам, сегодняшний день "многое доказал всем".
Трампа спросили, как он относится к словам Мюллера, что доклад спецпрокурора не оправдывает президента. "А у него и не было права оправдывать", - сказал Трамп, который раньше называл доклад "полным оправданием".
Один из репортеров попросил Трампа прокомментировать слова Мюллера, что президенту США в теории могут быть предъявлены обвинения после ухода с должности. В ответ Трамп назвал репортера "фейковыми новостями" и "одним из худших" среди журналистов.
Мюллер на протяжении всего дня давал показания в палате представителей конгресса.
Мюллер повторил выводы расследования — он не нашел достаточно свидетельств в пользу того, чтобы обосновать "сговор" между Трампом и Россией. Мюллер также не вынес решения, обвинять ли Трампа в воспрепятствовании правосудию. Бывший спецпрокурор настаивал, что его выводы не означают, что Трамп был оправдан.
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Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования, и не пришел к однозначному выводу.
По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
Очень спящий агент
12 июля 2018, 13:43
Очень спящий агент
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