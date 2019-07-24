АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции провел телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем после нападения на советника посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева, сообщил РИА Новости источник в МИД.

"Наш министр позвонил белорусскому коллеге после нападения на дипломата из Белоруссии", - сказал собеседник агентства.

Как заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.