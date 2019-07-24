В Курганской области объяснили высказывание чиновницы о зарплате фельдшера

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июл – РИА Новости. Слова заместителя губернатора Курганской области Татьяны Менщиковой о заработной плате фельдшера и утеплении фельдшерско-акушерского пункта вырваны из контекста и не отражают ее мнение, считает директор 47-й гимназии Кургана, сопредседатель избирательного штаба главы региона Вадима Шумкова Ольга Баланчук.

Как сообщает ura.ru, в Альменевском районе Курганской области работница фельдшерско-акушерского пункта пожаловалась Менщиковой, что работает в тяжелых условиях, ее "вызывают и днем, и ночью без выходных", но при этом она получает зарплату меньше, чем уборщица. Кроме того, фельдшер пожаловалась, что в ФАПе очень холодно, Менщикова посоветовала собеседнице утеплить помещение с помощью газеты.

"Давно знаю Татьяну Николаевну. Уверена, что фразы были вырваны из контекста и не отражают ее мнение. Она заслуженный педагог, много лет руководила образовательным учреждением, всегда отстаивала интересы бюджетных работников. И до назначения в правительство в марте этого года, и после", - сказала она.