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РИА Новости

Хафтар заявил, что его армия скоро "поднимет знамя победы" в центре Триполи

Вчера, 23:32
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил, что ЛНА скоро поднимет "знамя победы" в центре Триполи.
"(Ливийские – ред.) народ и армия скоро поднимут знамя победы в центре столицы (Триполи – ред.). Мы одержали победу над террористами, их пособниками и над каждым, кто поднял оружие для нападения на мирных жителей, чтобы Триполи стал безопасным городом для его жителей и тех, кто входит в него", - заявил Хафтар в ходе выступления, трансляцию которого вели арабские и ливийские телеканалы.
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
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Бывший офицер армии Хафтара рассказал о "колдунах" маршала
Хафтар также подчеркнул, что целью операции ЛНА является "освобождение страны от востока до запада, от севера до юга, чтобы не осталось ни одного клочка земли, который террористы осмелятся запачкать своими нечистыми ногами".
Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи и его окрестностях, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли более 10 тысяч человек, более 5,5 тысяч получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи и президент Судана Омар аль-Башир на военном параде в Триполи
14 апреля, 08:00
Второе пришествие Каддафи. Станет ли генерал Хафтар новым лидером Ливии
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Халиф ХафтарХалифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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