Хафтар заявил, что его армия скоро "поднимет знамя победы" в центре Триполи

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил, что ЛНА скоро поднимет "знамя победы" в центре Триполи.

"(Ливийские – ред.) народ и армия скоро поднимут знамя победы в центре столицы (Триполи – ред.). Мы одержали победу над террористами, их пособниками и над каждым, кто поднял оружие для нападения на мирных жителей, чтобы Триполи стал безопасным городом для его жителей и тех, кто входит в него", - заявил Хафтар в ходе выступления, трансляцию которого вели арабские и ливийские телеканалы.

Хафтар также подчеркнул, что целью операции ЛНА является "освобождение страны от востока до запада, от севера до юга, чтобы не осталось ни одного клочка земли, который террористы осмелятся запачкать своими нечистыми ногами".

Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи и его окрестностях, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли более 10 тысяч человек, более 5,5 тысяч получили ранения.