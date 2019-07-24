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РИА Новости

Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика

Вчера, 23:30
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолитик Дмитрий Гудков
Политик Дмитрий Гудков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Политик Дмитрий Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски. Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации Гудкову.
"У Дмитрия Гудкова в квартире обыск, около 10 полицейских. Адвокат едет. Связи нет. На Дмитрии сейчас висят два протокола по 20.2 КоАП (ред - нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга)", - сказал пресс-секретарь.
Он предположил, что обыск может быть связан с несогласованным публичным мероприятием 27 июля.
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Дмитрий ГудковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
С людьми, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в России, хотят навредить России в угоду западным покровителям, не делая ничего полезного для страны, так и надо делать!
24 июля, 23:55
vvladimsam
51000031
Гудков не политик,а меркантильный прихвостннь врпгов России.
25 июля, 00:27
KKlenowiy.klen
44000023
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