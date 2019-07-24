Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски. Подтверждением этой информации от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации Гудкову.

"У Дмитрия Гудкова в квартире обыск, около 10 полицейских. Адвокат едет. Связи нет. На Дмитрии сейчас висят два протокола по 20.2 КоАП (ред - нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга)", - сказал пресс-секретарь.