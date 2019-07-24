Российский режиссер Степченко назвал Хауэра "гением по всем стандартам"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Актер Рутгер Хауэр был настоящим гением на съемочной площадке и очень жизнерадостным человеком в повседневности, возможность работать с ним — большая честь, сказал РИА Новости российский режиссер Олег Степченко, у которого артист снимался в картине "Тайна печати дракона".
Агент Рутгера Хауэра сообщил, что актер умер еще 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни. Его похороны состоялись в среду.
"Я очень счастлив, что с ним поработал, это большая честь. Он был мощным человеком, такие люди дают энергию, заряд, понимание, точность профессии. Когда мы с ним работали, ему все надо было сверить, понимать до конца, что надо сделать. Это было великолепно, как он все делал. Мы встречались с ним после съемок, когда он приезжал в Москву. После него всегда был позитив, ощущение жизнерадостности. До конца он оставался настоящим мужчиной. Он гений по всем стандартам", — сказал Степченко.
Премьера фильма "Тайна печати дракона" в РФ запланирована на осень. В фильме Хауэр исполнил роль английского посла.
Как рассказал режиссер, они периодически созванивались, и из этих разговоров он знал, что Хауэр всегда был погружен в работу.
Хауэр прославился в 1970-х года в фильмах Пола Верховена голландского периода – "Турецкие сладости" и "Оранжевый солдат". Затем он переехал в Голливуд, где сыграл запоминающуюся роль репликанта-убийцы в культовом фильме "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта.
Актер в последний раз снялся у Верховена в 1985 году в роли солдата-наемника в историческом полотне "Плоть и кровь". Он также снимался в таких известных фильмах, как "Попутчик" и "Достучаться до небес".