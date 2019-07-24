Российский режиссер Степченко назвал Хауэра "гением по всем стандартам"

"Я очень счастлив, что с ним поработал, это большая честь. Он был мощным человеком, такие люди дают энергию, заряд, понимание, точность профессии. Когда мы с ним работали, ему все надо было сверить, понимать до конца, что надо сделать. Это было великолепно, как он все делал. Мы встречались с ним после съемок, когда он приезжал в Москву. После него всегда был позитив, ощущение жизнерадостности. До конца он оставался настоящим мужчиной. Он гений по всем стандартам", — сказал Степченко.