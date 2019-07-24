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РИА Новости

Турецкая полиция начала расследование нападения на белорусского дипломата

Вчера, 23:22
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АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Полиция Анкары приступила к расследованию в связи с нападением на советника посольства Белоруссии в Анкаре, сообщил РИА Новости представитель управления безопасности турецкой столицы.
"Мы приступили к расследованию этого нападения. Выясняется его причина, было ли это терактом", - сказал собеседник агентства.
Как сообщила ранее газета Sozcu, неизвестный совершил вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в Анкаре. Как заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Вчера, 23:14
Губернатор Анкары прокомментировал нападение на белорусского дипломата
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ТурцияБелоруссияАнкараВ мире
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Губернатор Анкары прокомментировал нападение на белорусского дипломата
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