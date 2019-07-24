Турецкая полиция начала расследование нападения на белорусского дипломата

"Мы приступили к расследованию этого нападения. Выясняется его причина, было ли это терактом", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ранее газета Sozcu, неизвестный совершил вооруженное нападение на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в Анкаре. Как заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.