Губернатор Анкары прокомментировал нападение на белорусского дипломата

АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Нападение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре было следствием бытового конфликта, политической подоплеки нет, заявил губернатор Анкары Васип Шахин.
Как заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.
"По предварительной информации, нападение было следствием бытового конфликта дипломата с его соседом по дому, политической подоплеки здесь нет", - сказал Шахин журналистам.
Он добавил, что на дипломата напал турецкий отставной военный, который после нападения застрелился