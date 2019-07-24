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РИА Новости

Губернатор Анкары прокомментировал нападение на белорусского дипломата

Вчера, 23:14
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АНКАРА, 24 июл - РИА Новости. Нападение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре было следствием бытового конфликта, политической подоплеки нет, заявил губернатор Анкары Васип Шахин.
Как заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве в Анкаре, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре.
"По предварительной информации, нападение было следствием бытового конфликта дипломата с его соседом по дому, политической подоплеки здесь нет", - сказал Шахин журналистам.
Он добавил, что на дипломата напал турецкий отставной военный, который после нападения застрелился
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