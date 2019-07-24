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РИА Новости

В Москве из СИЗО выпустили оскорбившую чиновника пенсионерку

Вчера, 22:47
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Столичная пенсионерка Тамара Васильева, угодившая в СИЗО за то, что четыре года назад оскорбила главу поселка в Краснодарском крае, вышла на свободу, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Женщина в 2015 году нецензурно высказалась в адрес чиновника в Краснодарском крае, обвинив его в некомпетентности. Местный суд наказал ее штрафом в 7000 рублей. Пенсионерка, страдающая заболеванием щитовидной железы, не смогла выплатить долг. За это ее объявили в розыск, а 15 июля 2019 года отправили на 30 суток в СИЗО.
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"Тамару Васильеву выпустили", - сказал он.
По словам Мельникова, Васильева была помещена в СИЗО-6. "При этом у неё имеются многочисленные проблемы со здоровьем. Во время ее посещения в СИЗО, члены ОНК дали рекомендацию касаемо соблюдения ее прав и оказания медицинской помощи. Также были подготовлены медицинские документы, которые были представлены для суда. В том числе благодаря вмешательству ОНК Москвы, журналистов и адвокатов Мосгорсуд сегодня принял решение выпустить ее из-под стражи. Поэтому ее выпустили", - сказал Мельников.
Ранее РИА Новости сообщали, что после конфликта в конце лета 2015 года Васильева уехала домой, забыв о перепалке, однако чиновник написал заявление в полицию по 319-й статье УК РФ "Оскорбление представителя власти". Только спустя два года после инцидента один из районных судов Краснодарского края рассмотрел это дело и оштрафовал Тамару Александровну на 7000 рублей.
Штраф, который присудили Васильевой, почти равен ее пенсии, сообщал адвокат. У нее не нашлось денег погасить задолженность. В итоге в марте 2018 года мировой судья Краснодарского края вынес определение об изменении наказания: вместо штрафа - ограничение свободы.
Андрей Клишас
12 января, 18:54
Клишас прокомментировал законопроект об оскорблении власти
295279713
Обсудить 31
РоссияОбщество
Популярные комментарии
"...необходимо было изолировать!". Интересно узнать - на какую тему "оскорбился" тот "представитель власти". Может быть, вместо пенсионерки поместить в СИЗО следовало бы оного (по делам его)? А заодно и гнать взашей "вашу честь"?...
24 июля, 23:25
Иван Добрый
4210000
Уровень мозговых извилин системы показан достаточно ясно..
24 июля, 23:09
ЛГЛена Головач
3810000
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