Мюллер рассказал о случаях "вмешательства" России на стороне Клинтон

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.

В среду на слушаниях в палате представителей США конгрессмены поинтересовались у Мюллера спросили, кого поддерживала "кампания России в социальных сетях". Такую кампанию следствие считает одним из способом вмешательства России в американские выборы.

"Дональда Трампа. Но было несколько случаев, когда Хиллари Клинтон была предметом таких же действий", - сказал бывший спецпрокурор.

Тем самым он подтвердил первоначальные выводы следствия, изложенные еще в феврале 2018 года, когда, как утверждалось, были обнаружены попытки со стороны РФ поддерживать в соцсетях как Трампа, так и Клинтон, хотя штаб последней и она сама утверждали, что помогали только ее сопернику.

Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ.