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РИА Новости

Мюллер рассказал о случаях "вмешательства" России на стороне Клинтон

Вчера, 22:46
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© РИА Новости / Никита Шохов
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Хиллари Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "вмешательство РФ" в выборы в США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях – его соперницы Хиллари Клинтон.
В среду на слушаниях в палате представителей США конгрессмены поинтересовались у Мюллера спросили, кого поддерживала "кампания России в социальных сетях". Такую кампанию следствие считает одним из способом вмешательства России в американские выборы.
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"Дональда Трампа. Но было несколько случаев, когда Хиллари Клинтон была предметом таких же действий", - сказал бывший спецпрокурор.
Тем самым он подтвердил первоначальные выводы следствия, изложенные еще в феврале 2018 года, когда, как утверждалось, были обнаружены попытки со стороны РФ поддерживать в соцсетях как Трампа, так и Клинтон, хотя штаб последней и она сама утверждали, что помогали только ее сопернику.
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Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ.
Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
Очень спящий агент
12 июля 2018, 13:43
Очень спящий агент
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Дональд ТрампРоберт МюллерХиллари КлинтонРоссияСШАВ мире
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