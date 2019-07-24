В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В сюжете одного из телеканалов показали видеозапись, где сотрудники центра, применяя физическую силу, удалили из помещения торгового центра девушку. Также в сюжете указывается, что девушка может являться человеком с ограниченными возможностями. По данному факту организована доследственная проверка", - сказала Иванова.