Белорусский дипломат получил четыре пулевых ранения, сообщил источник

"Психически больной человек встретился с нашим дипломатом случайно, когда тот с сыном гулял в парке Дикмен. Нападавший открыл огонь по советнику, в него попали 4 пули, сын невредим. Они убегали от стрелявшего. В больнице советнику сделали операцию, он жив. Нападавший вернулся домой и застрелился", - сказал собеседник агентства.