Белорусский дипломат получил четыре пулевых ранения, сообщил источник

АНКАРА, 24 июл – РИА Новости. Советник посольства Белоруссии в Турции Александр Поганшев получил четыре пулевых ранения при нападении во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре, сообщил РИА Новости источник в белорусском посольстве.
Как заявил РИА Новости в четверг пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения, которое он получил от психически неуравновешенного гражданина Турции.
"Психически больной человек встретился с нашим дипломатом случайно, когда тот с сыном гулял в парке Дикмен. Нападавший открыл огонь по советнику, в него попали 4 пули, сын невредим. Они убегали от стрелявшего. В больнице советнику сделали операцию, он жив. Нападавший вернулся домой и застрелился", - сказал собеседник агентства.