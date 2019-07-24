В Подмосковье загорелся автомобиль "Почты России"

"Сегодня на Ярославском шоссе произошло возгорание автомобиля нашей курьерской службы, примерно в 19:25 мск. Предположительная причина - техническая неисправность проводки или топливной системы. Столкновения не было, автомобиль остановился в крайней правой полосе и не создал помех движению", - сказали в пресс-службе "Почты России".