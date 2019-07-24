Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-24T22:11Z
https://ria.ru/20190724/1556853393.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154919/75/1549197513_0:195:3245:2020_1036x0_80_0_0_522758a4c3d0820c2340c4cee45961f5.jpg
РИА Новости
Медиавойны

Захарова рассказала о выдавшем слова Помпео за цитату Путина журналисте BBC

Вчера, 22:11
16510
© РИА Новости / Алекс МакнотонОфис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Офис телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Корреспондент британского канала ВВС Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване в среду ошибочно приписал российскому президенту Владимиру Путину слова американского госсекретаря Майка Помпео, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"На пресс-конференции в Гаване корреспондент ВВС Уилл Грант (Will Grant) задал вопрос Лаврову: "Помню, как несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия. Можно ли назвать это ядром стратегии России? В случае с Кубой, можно ли говорить о заполнении пространства, провала, возникшего в отношениях между Вашингтоном и Гаваной, после того как канули в лету времена Барака Обамы?" Лавров ответил, что корреспондент что-то путает и Путин этого не говорил", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Стоп-кадр из видеорепортажа Белых касок о предполагаемой химической атаке в Думе, опубликованного BBC
14 февраля, 16:45
Индустрия фейков: саморазоблачение Би-би-сиФальшивой постановки в госпитале Думы оказалось достаточно, чтобы нанести удар по Сирии. Интересно, лидеры западного мира принесут хотя бы извинения за нападение на суверенное государство? Хотя извинений тут явно мало…
По ее словам, британский журналист имел в виду пресс-конференцию Путина и Чавеса 2 апреля 2010 года в Венесуэле, однако российский лидер сказал совсем не то, что было пересказано британцем в Гаване.
"На мой вопрос, почему сегодня на пресс-конференции был грубейшим образом искажён смысл цитаты, британский журналист ответил, что виноваты переводчики, которые в 2010 году, видимо, не так перевели Путина. На мое замечание, что прошло 9 лет, а перед сегодняшней пресс-конференцией можно было бы, как минимум, перепроверить оригинал (кстати, он доступен на сайте правительства России, в том числе и для ВВС), ничего вразумительного я не услышала", - отметила официальный представитель министерства.
Мужчина с мегафоном
6 января, 08:00
Страшная правда о России: миллионы уходят на тайную пропаганду
В Москве начали проверять цитату про вакуум и стратегию и оказалось, что она принадлежит не Путину, а Майку Помпео, и прозвучала она не в 2010 году в Венесуэле, а в 2019 году в Чили, сообщила Захарова.
"Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил - молодец. А все остальное перепутал", - заметила она.
Видимо, как добавила Захарова, канал ВВС не слышал о том, что в Лондоне пару недель назад прошла конференция по свободе СМИ и достоверности информации, куда на тот момент глава Форин-офиса Джереми Хант не пустил RT и Sputnik, обвинив их в "дезинформации".
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
23 мая, 11:07
Песков прокомментировал запуск шоу на Би-би-си с "Путиным" в роли ведущего
"А ВВС Хант в дезинформации почему-то не уличил и на мероприятие пустил. Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ. И в следующий раз подумайте, пускать ли как раз ВВС на ваши чудесные конференции по борьбе с дезинформацией", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля. В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
20 марта, 08:00
Мы будем жить в общагах, есть насекомых и гордиться этим
206262067
Обсудить 5
МедиавойныМайк ПомпеоМедиавойныМария ЗахароваВладимир ПутинРоссияСШАBBCВ мире
Популярные комментарии
У Англичан не только СМИ фальшиво - не порядочные . У них все с душком . И сам новый премьер грозный , - как жук ново+зный .
25 июля, 00:15
ais-ss Ледокол
3000003
Либералы все такие - переиначить, передёрнуть, нескрываемое выдать, за разоблачённое... Чего далеко ходить, у нас ФБК наврального всё на этом зиждется.
25 июля, 04:53
eldeckel
2500000
Рекомендуем
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Хиллари Клинтон
Мюллер рассказал о случаях "вмешательства" России на стороне Клинтон
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Украина задумала расширить санкции против России
Американский космический беспилотник X-37B
Экс-министр американских ВВС прокомментировал маневры секретного челнока
Белорусского дипломата ранили при нападении в Анкаре
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Москалькова прокомментировала заявление о возвращении моряков на Украину
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01Для регистрации на выборы главы Калмыкии документы подали пять кандидатов
09:59"Роснефть" попросила налоговые льготы из-за сделки ОПЕК+
09:59Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:58Глава МИД Мальдив прокомментировал отмену виз с Россией
09:57Глава района в Забайкалье подал в отставку после критики Трутнева
09:56В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
09:53В Кургане женщина получила условный срок за привязывание детей к кровати
09:52Посольство Мальдив в России может появиться в 2020 году
09:50Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
09:49На выборы главы Астраханской области документы подали четыре кандидата
09:47Трамп выступил на фоне измененного символа президента США с двуглавым орлом
09:44В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
09:36В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке
09:34Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
09:32Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
09:32Глава МИД Мальдив пригласил российского коллегу посетить страну
09:32На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
09:26В Крыму рассказали о внедрении отечественной системы обработки багажа
09:25В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
09:19В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации
Лента новостейМолния