Захарова рассказала о выдавшем слова Помпео за цитату Путина журналисте BBC

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Корреспондент британского канала ВВС Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване в среду ошибочно приписал российскому президенту Владимиру Путину слова американского госсекретаря Майка Помпео, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"На пресс-конференции в Гаване корреспондент ВВС Уилл Грант (Will Grant) задал вопрос Лаврову: "Помню, как несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия. Можно ли назвать это ядром стратегии России? В случае с Кубой, можно ли говорить о заполнении пространства, провала, возникшего в отношениях между Вашингтоном и Гаваной, после того как канули в лету времена Барака Обамы?" Лавров ответил, что корреспондент что-то путает и Путин этого не говорил", - написала Захарова на своей странице в Facebook

По ее словам, британский журналист имел в виду пресс-конференцию Путина и Чавеса 2 апреля 2010 года в Венесуэле, однако российский лидер сказал совсем не то, что было пересказано британцем в Гаване.

"На мой вопрос, почему сегодня на пресс-конференции был грубейшим образом искажён смысл цитаты, британский журналист ответил, что виноваты переводчики, которые в 2010 году, видимо, не так перевели Путина. На мое замечание, что прошло 9 лет, а перед сегодняшней пресс-конференцией можно было бы, как минимум, перепроверить оригинал (кстати, он доступен на сайте правительства России, в том числе и для ВВС), ничего вразумительного я не услышала", - отметила официальный представитель министерства.

В Москве начали проверять цитату про вакуум и стратегию и оказалось, что она принадлежит не Путину, а Майку Помпео, и прозвучала она не в 2010 году в Венесуэле, а в 2019 году в Чили, сообщила Захарова.

"Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил - молодец. А все остальное перепутал", - заметила она.

Видимо, как добавила Захарова, канал ВВС не слышал о том, что в Лондоне пару недель назад прошла конференция по свободе СМИ и достоверности информации, куда на тот момент глава Форин-офиса Джереми Хант не пустил RT и Sputnik, обвинив их в "дезинформации".

"А ВВС Хант в дезинформации почему-то не уличил и на мероприятие пустил. Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ. И в следующий раз подумайте, пускать ли как раз ВВС на ваши чудесные конференции по борьбе с дезинформацией", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.