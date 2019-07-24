Белорусского дипломата ранили при нападении в Анкаре

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Белорусского дипломата тяжело ранили при вооруженном нападении в Анкаре, сообщила газета Белорусского дипломата тяжело ранили при вооруженном нападении в Анкаре, сообщила газета Sozcu

По информации издания, на дипломата напал его сосед по дому, отставной военный, который позднее покончил с собой. По предварительным данным, причиной нападения стала бытовая ссора.

Источник в посольстве добавил, что дипломат получил четыре ранения. Ему сделали операцию, состояние оценивается как тяжелое. Вместе с ним находился сын, но он не пострадал.

Представитель управления безопасности турецкой столицы сообщил о начале расследования.

"Выясняется причина нападения, было ли это терактом", — сказал собеседник агентства.