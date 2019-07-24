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РИА Новости

Белорусского дипломата ранили при нападении в Анкаре

Вчера, 22:00
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Белорусского дипломата тяжело ранили при вооруженном нападении в Анкаре, сообщила газета Sozcu.
По информации издания, на дипломата напал его сосед по дому, отставной военный, который позднее покончил с собой. По предварительным данным, причиной нападения стала бытовая ссора.
Источник в посольстве добавил, что дипломат получил четыре ранения. Ему сделали операцию, состояние оценивается как тяжелое. Вместе с ним находился сын, но он не пострадал.
Представитель управления безопасности турецкой столицы сообщил о начале расследования.
"Выясняется причина нападения, было ли это терактом", — сказал собеседник агентства.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, в дипломата выстрелил психически неуравновешенный гражданин Турции.
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ТурцияБелоруссияВ мире
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24 июля, 22:15
jjuws-w
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