Экс-министр американских ВВС прокомментировал маневры секретного челнока

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности, который прошёл в Аспене (штат Колорадо) с 17 по 20 июля, заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.

Секретный мини-шаттл X-37B разработан американской компанией Boeing. В настоящее время осуществляется пятый полет челнока, он был запущен в космос в сентябре 2017 года. До этого с 2010 года состоялись четыре космических полета мини-шаттла длительностью от 225 до 718 дней.

В начале июля нидерландскому любителю-наблюдателю за спутниками Ральфу Ванденбергу удалось обнаружить и заснять секретный мини-шаттл X-37B, который уже почти два года выполняет эксперименты в интересах ВВС США на околоземной орбите. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что теоретически такие объекты, как X-37B, можно использовать в качестве носителя оружия.

Уилсон, покинувшая свой пост в мае, подняла на форуме тему челнока X-37B.

"(Мини-шаттл X-37B) может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится близко к Земле, это достаточно близко к атмосфере, чтобы в этот момент развернуться", - сказала Уилсон, слова которой приводит американский специализированный сайт military.com

"Это означает, что наши враги не знают, (ведь) это происходит на противоположной стороне Земли от наших врагов, где он появится после этого. И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень рада этому", - добавила она.