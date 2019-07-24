Экс-министр американских ВВС прокомментировал маневры секретного челнока

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Бывший министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности, который прошёл в Аспене (штат Колорадо) с 17 по 20 июля, заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.
Секретный мини-шаттл X-37B разработан американской компанией Boeing. В настоящее время осуществляется пятый полет челнока, он был запущен в космос в сентябре 2017 года. До этого с 2010 года состоялись четыре космических полета мини-шаттла длительностью от 225 до 718 дней.
В начале июля нидерландскому любителю-наблюдателю за спутниками Ральфу Ванденбергу удалось обнаружить и заснять секретный мини-шаттл X-37B, который уже почти два года выполняет эксперименты в интересах ВВС США на околоземной орбите. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что теоретически такие объекты, как X-37B, можно использовать в качестве носителя оружия.
Уилсон, покинувшая свой пост в мае, подняла на форуме тему челнока X-37B.
"(Мини-шаттл X-37B) может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится близко к Земле, это достаточно близко к атмосфере, чтобы в этот момент развернуться", - сказала Уилсон, слова которой приводит американский специализированный сайт military.com.
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"Это означает, что наши враги не знают, (ведь) это происходит на противоположной стороне Земли от наших врагов, где он появится после этого. И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень рада этому", - добавила она.
Программа X-37B была начата НАСА в 1999 году, но в 2004 году перешла в ведомство военных. Ее подробности, в том числе стоимость, засекречены.