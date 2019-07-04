Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.

Аппарат разработали в корпорации Boeing. Это уже пятая миссия (OTV-5) челнока, начавшаяся в сентябре 2017 года. С 2010 года состоялись четыре космических полета мини-шаттла длительностью от 225 до 718 дней.

"Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определенное время он не оказался на прогнозируемой орбите. Оказалось, что он сманеврировал на другую орбиту", — написал Ванденберг в твиттере

Он отметил, что смог снова найти челнок на орбите благодаря сети любителей — наблюдателей за спутниками. Снимки были сделаны 30 июня и 2 июля.

По словам Ванденберга, он не ожидал получить настолько детальные фотографии мини-шаттла на орбите в рабочей конфигурации: нос челнока, раскрытый грузовой отсек и его хвост.

Программу X-37B начало НАСА в 1999 году, но в 2004 году она перешла в военное ведомство. Ее подробности, в том числе стоимость, засекречены.