В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице

ПЕРМЬ, 24 июл - РИА Новости. Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В среду издание " АиФ-Прикамье " опубликовало видеозапись инцидента с участием мужчины, лежащего на входе в здание управления Росреестра по Пермскому краю. На кадрах видеоролика неизвестная женщина, стоя рядом со спящим мужчиной, пинает несколько раз его по колену, требуя немедленно уйти. Женщина объясняет свои действия тем, что от бездомного исходит неприятный запах, который "задушил всех девочек". "Памятник истории архитектуры, все службы от него отказались", - пояснила женщина автору видеоролика. По данным издания, женщина является сотрудницей Росреестра.

"В настоящий момент по данному факту зарегистрирован материал проверки, полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего", - сказали агентству в полиции.