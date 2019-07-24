Совбез ООН отменил заседание по Сирии из травмы глаза Педерсена

ООН, 24 июл – РИА Новости. Консультации Совбеза ООН по Ближнему востоку, на которых обсуждается ситуация в Сирии и регулярно выступает спецпредставитель генсека Гейр Педерсен, отменены из-за травмы глаза спецпосланника, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
Встреча СБ ООН была намечена на четверг. Ранее офис спецпосланника сообщил, что Педерсен получил травму глаза в результате несчастного случая и временно не может исполнять свои обязанности.
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"Это потому, что специальный посланник не сможет подъехать завтра", - сказал Хак, объясняя причину отмены заседания.
По его словам, ожидается, что Педерсен скоро полностью выздоровеет, однако, согласно рекомендациям врачей, спецпосланник ограничивает свою деятельность и не может отправляться в поездки некоторое время.
Заседания СБ ООН, посвященные ситуации в Сирии, проводятся ежемесячно. В них, как правило, участвует Педерсен. В последний раз он выступал по видеосвязи из Женевы.