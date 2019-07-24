Совбез ООН отменил заседание по Сирии из травмы глаза Педерсена

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен перед началом переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019

ООН, 24 июл – РИА Новости. Консультации Совбеза ООН по Ближнему востоку, на которых обсуждается ситуация в Сирии и регулярно выступает спецпредставитель генсека Гейр Педерсен, отменены из-за травмы глаза спецпосланника, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

Встреча СБ ООН была намечена на четверг. Ранее офис спецпосланника сообщил, что Педерсен получил травму глаза в результате несчастного случая и временно не может исполнять свои обязанности.

"Это потому, что специальный посланник не сможет подъехать завтра", - сказал Хак, объясняя причину отмены заседания.

По его словам, ожидается, что Педерсен скоро полностью выздоровеет, однако, согласно рекомендациям врачей, спецпосланник ограничивает свою деятельность и не может отправляться в поездки некоторое время.