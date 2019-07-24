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РИА Новости

Мюллер назвал "российское дело" одной из главных угроз демократии в США

Вчера, 21:28
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЮрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер назвал "российское вмешательство" одной из наиболее серьезных угроз демократии в США.
"На протяжении своей карьеры я видел много вызовов для нашей демократии. Российское вмешательство в выборы — один из самых серьезных", - сказал Мюллер на слушаниях в конгрессе.
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Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования.
Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования, и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
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