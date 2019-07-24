Мюллер назвал "российское дело" одной из главных угроз демократии в США

ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер назвал "российское вмешательство" одной из наиболее серьезных угроз демократии в США.

"На протяжении своей карьеры я видел много вызовов для нашей демократии. Российское вмешательство в выборы — один из самых серьезных", - сказал Мюллер на слушаниях в конгрессе.

Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования.