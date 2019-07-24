В Чечне опровергли сообщения СМИ о казни местных жителей

Ранее "Новая газета" опубликовала список из 27 жителей Чечни, задержанных, по их данным, по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Все эти люди, по данным издания, стали жертвами массовой казни.

"Хотелось бы напомнить всяким провокаторам, что чеченский народ является исключительно гордой нацией, в обществе которой до сих пор существует непоколебимый институт традиций предков, согласно которому ни одна семья не допустит незаконного посягательства на свободу своих близких со стороны кого бы то ни было. Поэтому, очередной раз обращаюсь ко всем авторам разного рода провокационных материалов, призванных подорвать имидж региона: "Не пытайтесь, у вас ничего не получится", - заключил Дудаев.