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РИА Новости

В Чечне опровергли сообщения СМИ о казни местных жителей

Вчера, 21:23
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
ГРОЗНЫЙ, 24 июл - РИА Новости. Помощник главы Чеченской республики, директор Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев опроверг информацию СМИ о казни 27 местных жителей и назвал эту информацию провокационной.
Ранее "Новая газета" опубликовала список из 27 жителей Чечни, задержанных, по их данным, по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Все эти люди, по данным издания, стали жертвами массовой казни.
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В своем заявлении, опубликованном на сайте ЧГТРК "Грозный", Дудаев назвал авторов материала провокаторами, которым "всегда мерещатся секретные тюрьмы в регионе".
"Хотелось бы напомнить всяким провокаторам, что чеченский народ является исключительно гордой нацией, в обществе которой до сих пор существует непоколебимый институт традиций предков, согласно которому ни одна семья не допустит незаконного посягательства на свободу своих близких со стороны кого бы то ни было. Поэтому, очередной раз обращаюсь ко всем авторам разного рода провокационных материалов, призванных подорвать имидж региона: "Не пытайтесь, у вас ничего не получится", - заключил Дудаев.
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