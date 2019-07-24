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РИА Новости

Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя

Вчера, 21:15
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook.
"Ранее некоторые люди испытывали трудности в работе с сервисами Facebook и Instagram. Мы оперативно изучили проблему, незамедлительно приступили к ее решению и устранили неполадки. Приносим прощение за неудобства", - сказали в пресс-службе.
Ранее в среду пользователи Facebook и Instagram из ряда стран сообщали о сбоях в работе соцсетей. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, проблемы начались около 16.00 мск, они наблюдались у пользователей ряда европейских стран, в частности - Германии и Польши. О проблемах также писали пользователи России и Украины.
Facebook
4 июля, 15:39
Глобальный сбой с Facebook, Instagram и WhatsApp: что это было?Соцсети Facebook и Instagram заявили о решении проблем, которые привели к сбою в их работе. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik рассказал о возможной причине сбоя.
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