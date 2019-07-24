Минздрав прорабатывает вопрос льгот при поступлении волонтеров в медвузы

"Что касается преимуществ при поступлении в университет? Да, сегодня это разрабатывается, мы делаем это вместе с министерством просвещения, потому что есть документы, которые регулируют преимущества при поступлении для лауреатов, скажем, различных олимпиад. Что-то подобное и мы пытаемся сделать для тех, кто занимается волонтерской работой", – сказал Салагай на "Территории смыслов".