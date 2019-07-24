Минздрав прорабатывает вопрос льгот при поступлении волонтеров в медвузы

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ совместно с Минпросвещения прорабатывает вопрос о льготах при поступлении в медицинские вузы волонтеров-медиков, заявил замглавы ведомства Олег Салагай.
"Что касается преимуществ при поступлении в университет? Да, сегодня это разрабатывается, мы делаем это вместе с министерством просвещения, потому что есть документы, которые регулируют преимущества при поступлении для лауреатов, скажем, различных олимпиад. Что-то подобное и мы пытаемся сделать для тех, кто занимается волонтерской работой", – сказал Салагай на "Территории смыслов".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проходит в Солнечногорске на базе мастерской управления "Сенеж". За время проведения площадка примет 6 тысяч участников из разных предметных областей со всей страны. С 21 по 26 июля на форуме проводится смена, посвященная добровольчеству.