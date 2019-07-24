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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовский губернатор и глава Ростеха обсудили совместные проекты

Вчера, 20:58
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© Фото : Пресс-служба администрации Тамбовской областиГубернатор региона Александр Никитин
Губернатор региона Александр Никитин
© Фото : Пресс-служба администрации Тамбовской области
Губернатор региона Александр Никитин. Архивное фото
ТАМБОВ, 24 июл – РИА Новости. Предприятия Тамбовской области могут получить дополнительную поддержку в привлечении инвестиций, разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках сотрудничества области с госкорпрорацией "Ростех", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Эти и другие вопросы вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в среду в Москве глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Стороны обсудили ранее достигнутые договоренности в сфере развития оборонно-промышленного комплекса. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме в начале лета было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и "Ростехом", согласно которому взаимодействие сторон направлено на повышение эффективности работы тамбовских предприятий, увеличение доли производства, рост производительности труда и численности занятых и заработной платы", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, речь также шла о совместных проектах строительства целого ряда объектов здравоохранения, которые должны быть оснащены новыми видами лечебного и диагностического оборудования.
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Тамбовская областьАлександр НикитинРостехСергей ЧемезовТамбовская областьЭкономика
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