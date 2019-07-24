Тамбовский губернатор и глава Ростеха обсудили совместные проекты

ТАМБОВ, 24 июл – РИА Новости. Предприятия Тамбовской области могут получить дополнительную поддержку в привлечении инвестиций, разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках сотрудничества области с госкорпрорацией "Ростех", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Эти и другие вопросы вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в среду в Москве глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Стороны обсудили ранее достигнутые договоренности в сфере развития оборонно-промышленного комплекса. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме в начале лета было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и "Ростехом", согласно которому взаимодействие сторон направлено на повышение эффективности работы тамбовских предприятий, увеличение доли производства, рост производительности труда и численности занятых и заработной платы", - сказал представитель пресс-службы.