Главой МИД Великобритании назначили экс-министра по Brexit Доминика Рааба

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Министром иностранных дел Великобритании и заместителем премьер-министра назначен экс-глава министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб, сообщила канцелярия премьера.

Ранее главой МИД был Джереми Хант, потерпевший поражение в гонке за пост лидера Консервативной партии.

"Королева рада одобрить назначение Рааба министром иностранных дел и первым госсекретарем (заместителем премьер-министра)", - цитирует канцелярия письмо королевы Елизаветы Второй.