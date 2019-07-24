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РИА Новости

Главой МИД Великобритании назначили экс-министра по Brexit Доминика Рааба

Вчера, 20:57
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© AP Photo / Matt DunhamМинистр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Министром иностранных дел Великобритании и заместителем премьер-министра назначен экс-глава министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб, сообщила канцелярия премьера.
Ранее главой МИД был Джереми Хант, потерпевший поражение в гонке за пост лидера Консервативной партии.
"Королева рада одобрить назначение Рааба министром иностранных дел и первым госсекретарем (заместителем премьер-министра)", - цитирует канцелярия письмо королевы Елизаветы Второй.
Последним заместителем премьер-министра и одновременно главой МИД был Уильям Хейг, который работал в кабинете Дэвида Кэмерона с мая 2010 года по май 2015 года.
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