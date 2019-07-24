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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовский бизнес благодаря гарантийному фонду привлек 441 миллион рублей

Вчера, 20:56
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ТАМБОВ, 24 июл – РИА Новости. Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (Гарантийный фонд) Тамбовской области в первом полугодии 2019 года помог предпринимателям привлечь 441 миллион рублей на развитие бизнеса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Так, за 6 месяцев Гарантийный фонд заключил 24 договора поручительства на сумму более 230 миллионов рублей, что позволило субъектам малого и среднего бизнеса привлечь кредитов на почти вдвое большую сумму, причем большая часть из них – на льготных условиях.
"Глава региона Александр Никитин призывает активнее работать с бизнес-сообществом, привлекая инвестиции в экономику области. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства до 2024 года ставится задача увеличения количества субъектов МСП почти на 30%, а доступ к льготному кредитованию и развитие микрофинансирования - необходимые условия стимулирования предпринимательской инициативы", - отметил собеседник агентства.
По его словам, во втором полугодии 2019 года Фонд планирует сохранить положительную динамику выдачи поручительств.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства является ключевым региональным институтом финансовой поддержки бизнеса, основной целью деятельности которого является обеспечение доступа субъектов МСП к кредитным и финансовым ресурсам. По объёму выданных поручительств Гарантийный фонд Тамбовской области занимает лидирующие позиции и входит в топ-5 аналогичных организаций в ЦФО.
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